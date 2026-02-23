去年投資騙案8成透過Meta平台涉逾$33億 有虛幣男炒家誤信女網友失$130萬

警方2025年錄得5,717宗投資騙案，八成都是透過WhatsApp、Facebook或Instagram接觸受害人，全屬Meta旗下的平台，涉款逾33億元。當中，一名熱衷虛擬貨幣投資的男子，在Facebook收到陌生女子私訊。雙方起初閒聊，後互分享投資經驗。女子順勢推薦可疑平台，誘他下載並將其他平台虛幣轉入。不久，男子平台帳戶遭凍結，多次繳交「解凍金」均無效，事主報警後才驚覺中計，損失逾130萬元。

警方反詐騙協調中心（ADCC）今日（2月23日）提到，Meta主要社交與通訊平台包括：Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger、Threads。一般收到市民受騙後報案，警方才可反饋相關平台，要求他們將廣告、帖文下架。曾經出現過警方收到第一個涉嫌詐騙的報案後，至網頁正式被移除之前，已有其他人在等候移除期間受到詐騙。

警籲市民慎防受騙 傳授防範5招

其一，如市民看到高回報投資廣告時，應「停一停、查一查」，因「低風險、高回報」廣告大機率是詐騙，當中如有「穩賺不賠」、「日賺幾千」、「AI自動炒股」、「零風險」等字眼，99%是騙局。市民可點擊查看專頁的「關於」一頁，檢查專頁是否頻繁改名，或何時創建等資料，當中詐騙專頁多是新開數個月。另外市民可查看內容質素，當中詐騙廣告常有錯別字、圖片粗劣，並利用名人或官員影片作為誘餌。

其二，市民可主動保護WhatsApp，不被拉入詐騙群組。可順序點擊「設定」、「私隱」、「群組」、「我的聯絡人」，設定後陌生人無法直接拉你入群，大減風險。若真的被拉入可疑群組，請即立即退出及舉報，切勿點擊任何連結或下載App。

其三， 市民使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話號碼、網址或收款帳號等，即時評估風險。

其四，市民可透過帳戶安全設定，預防帳戶被盜用或騎劫，包括開啟雙重驗證、定期有否陌生裝置登入，及關閉或減少個人化廣告，從而減低針對性詐騙廣告。

其五，市民如懷疑受騙，即打「防騙易18222」熱線（24小時）查詢。