港島警方初七人日向市民派紀念品 推廣道路安全 醒獅財神賀新春

突發
更新時間：19:49 2026-02-23 HKT
發佈時間：19:49 2026-02-23 HKT

警方港島總區聯同香港交通安全隊（港島及離島區），於今日（23日）初七人日舉辦「龍馬精神路亨通·港島醒獅賀新春暨道路安全宣傳活動」，人員聯同多區民政事務專員走訪港島多處，向市民拜年並派發特色利是及紀念品，推廣道路安全。

根據港島總區交通部數字，港島總區於2025年共有約2,900多宗牽涉有人受傷的交通意外，數字較2024年下跌超過10%；而致命及有人嚴重受傷的交通意外，2025年共有89宗，數字較2024年的268宗顯著下跌接近七成。

縱然如此，警方強調提升道路安全仍然是重中之重，因為交通意外一宗都嫌多。警方指出，大部份交通意外的原因主要為行人不依燈號或胡亂橫過馬路，和駕駛者疏忽大意所引致，故港島總區於農曆新年前後舉辦相應主題的宣傳活動，走訪港島多處，致力推廣道路安全意識，並派發紀念品，與市民共慶新春。

