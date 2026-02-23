落馬洲廢物回收場男工人被困拋光機內 清醒送院救治

落馬洲發生工業意外。今日（23日）下午5時許，一名52歲姓石男工人於新田米埔隴一廢物回收場工作期間，意外被困拋光機內。他手、腳及頸傷，清醒由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理，警方正調查事件。

據了解，男事主為一名雜工，今日負責將鋁片放入拋光機內清洗，其間疑有廢料阻塞，於是將機器暫停並入內維修。有工友未有為意將機器開動，男事主隨即被困拋光機內，不斷滾動，工友聽到有異響後立即將機器停止，並將他救出。

男工人清醒送院。