懲教署為獲釋受監管者舉辦內地交流團 增加對國家認識及國民身份認同
更新時間：18:43 2026-02-23 HKT
發佈時間：18:43 2026-02-23 HKT
懲教署今日（23日）舉行記者會總結2025年工作。去年受懲教署監管人數為1153人，懲教署將「沿途有『理』」計劃擴展至獲釋後的受監管者，本月初開始為受監管者舉辦內地交流團，藉此讓其體驗國情，以助增加對國家的認識及國民身份認同。
有曾違國安人士深表悔疚 透過交流團對國家有全新認識
懲教署署長黃國興表示，「沿途有『理』」計劃其中一個重要方向，是認識中國歷史及加強國民教育，過去涉及黑暴事件相關罪行、違反《香港國安法》或《維護國家安全條例》的在囚人士，往往不理解中國文化或不認識中國的最新發展；而透過親身體驗，有助增加他們對國家的認識及國民身份認同。他又強調，計劃並非強制，有興趣的更生人士可以主動申請。
黃國興認為舉辦內地交流團具一定成效，當中有參與者提到反修例運動期間受媒體渲染，錯誤地作出違反國安行為，對此「深表悔疚」，而通過活動對國家有全新認識。署方未來會繼續安排受監管者到中國不同省市交流。
署方於2024年施加條款，要求受監管者離港前必須向申請，黃國興指至今獲得58宗申請，其中有43宗獲批，不獲批個案主要由於理據不足或無法提供有關證明。
