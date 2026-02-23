懲教署去年收納近1.9萬人次 較往年上升3% 6院所收容率逾100%

懲教署今日（23日）舉行記者會總結2025年工作，懲教署署長黃國興指出，去年懲教院所定罪、還押及被羈留收納人次近19000人，較前年上升3%，平均每日在囚人口和還押人口分別增加8%及16%，現時有6個懲教院所每日平均收容率超過100%，署方已調撥個別懲教院所的部分收容額應對，並展開原址局部重建荔枝角收押所的工程。展望新一年，懲教署會繼續勇於革新，包括在6個高度設防院所安裝「無人機自動巡邏監察系統 2.0」，以提升院所保安及運作效率，「立德學院」亦將開設通識教育學士學位課程，進一步為在囚人士提供進修階梯。

懲教署署長黃國興表示，去年懲教院所定罪、還押及被羈留收納人次達18990人，較前年上升3%，平均每日在囚人口和還押人口分別增加8%及16%，錄得10315及4217人。另外，署方自2021年起協助羈押根據《入境條例》而被羈留的成年非香港居民，相關人次去年錄得888人，上升13%，而平均每日羈留人口亦微升6%至338人。

懲教署署長黃國興主持新聞發布會，回顧懲教署2025年的工作並展望未來。其他出席記者會的首長級人員為（左起）政務秘書黃展翹博士、助理署長（行動）陳少恒、副署長（行動及策略發展）梁嘉倫、黃國興、副署長（更生及管理）吳超覺、助理署長（更生事務）唐恂、助理署長（服務質素）吳樹勳及助理署長（人力資源）何國文。盧江球攝

隨着收納入懲教院所的人次及在囚人口在去年持續上升，黃國興指在囚人士違反紀律的個案數目亦相應增加，2025年遭紀律檢控的數字錄得6523宗，共涉及3601名在囚人士。

目前有6個懲教院所每日平均收容率已超過100%，當中東頭懲教所收容率達146%、赤柱監獄達132%。為應對不斷變化的在囚人口，署方已調撥個別懲教院所的部分收容額，用作收納還押人士，以緩解收押所過度擠迫的情況，亦已展開原址局部重建荔枝角收押所的工程，長遠增加成年男性還押人士收容額。

談及涉及國安罪行相關的在囚人士，黃國興透露，現時有近300人因涉及黑暴事件相關罪行、違反《香港國安法》或《維護國家安全條例》正在服刑，而截至本月22日，相關罪行的釋放人次約為1900。

懲教署持續優化羈管設施和服務，包括於院所更換及加裝超過1800風扇，亦將視像遙距診症服務擴展，共安排1134名在囚人士接受相關服務。另外，署方於去年與理大合作，成功引入其專利「咖啡渣轉化為3D打印物」技術，並在赤柱監獄拓展「三維打印物料工場」，推動環保創新及在囚人士的更生工作。

展望新一年，黃國興說懲教署將秉承持勇於革新的精神，提出四大綱領，持續在區域合作、羈管、更生及社區教育各個領域推陳出新，致力將懲教署打造成國際推崇的懲教機構。他透露部分未來工作，例如將在6個高度設防院所安裝「無人機自動巡邏監察系統 2.0」，系統以第一代無人機巡邏技術為基礎，增添自動化無人機機庫，讓無人機可全自動升降，並按照預設路線巡邏，過程無需人手。新系統亦支援「超視距飛行」，無人機可於操作人員視線範圍外執行巡邏工作，擴大巡邏覆蓋範圍，有助提升院所保安及院所運作效率。

懲教署將視像遙距診症服務擴展，共安排1134名在囚人士接受相關服務。盧江球攝

另外，署方計劃於今年第3季在「立德學院」開設通識教育學士學位課程，為已完成副學士課程的畢業生於在囚期間提供考取學士資歷的進修階梯，並於職業訓練課程加入應用科技及人工智能的元素。

被問到因被裁定勾結外國勢力等3罪成、遭判囚20年的壹傳媒創辦人黎智英會否獲准「保外就醫」，黃國興指香港法律不存在保外就醫，而根據新修訂的監獄條例，若在囚人士因干犯危害國家安全相關條例而服刑，除非懲教署署長相信他們減刑或提早釋放並非不利於國家安全，否則不可獲得減刑。

他續指，法庭公開聆訊和判決理由書中提到，於藥物治療和密切觀察下，黎目前身體健康狀況穩定，所有懲教院所均設有醫院，在囚人士服刑時可得到一切必需的醫療服務，強調相關安排對黎完全適用，他所接受的醫療服務與他人無異。