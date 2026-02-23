佐敦林寶堅尼停燈遭的士撞尾釀6傷 57歲的士司機涉危駕被捕

佐敦發生交通意外。今日（23日）下午3時11分，一輛載客的士與林寶堅尼SUV 私家車於渡船街與西貢街交界發生相撞，的士男司機被困車廂，稍後由消防救出，的士內4名乘客包括2對母子均受輕傷，他們全是遊客，持雙程證來港。林寶堅尼的68歲姓梁男司機亦報稱胸口痛，共6人清醒送院。現場所見，的士車頭嚴重損毀猶如廢鐵，零件四散，車頭擋風玻璃爆裂。警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害」拘捕57歲姓黃的士司機。

據了解，當時的士與林寶堅尼沿渡船街北行，駛至近西貢街時，林寶堅尼因應交通燈號亮起紅燈而停車，的士收掣不及直撞林寶堅尼的車尾。事件中造成6人受傷，其中2名男童分別為10歲及12歲。

現場消息稱，林寶堅尼駛至上址停在燈位，惟尾隨載客的士駛至收掣不及撞向林寶堅尼車尾。的士車頭幾盡毀儼如廢鐵，車內兩名女子及兩男童受傷，當中包括一女乘客及一男童為內地遊客，他們大部分頸及腰痛，一名女乘客因右腳骨折傷勢較嚴重，但全部清醒送院。