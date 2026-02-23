旺角滙豐銀行內地男涉用假鈔及債券 面額逾$6億 醒目職員揭發報警拘人

旺角滙豐銀行有人涉嫌行使假債券被捕。今日（23日）早上11時37分，一名57歲姓陳內地男子到彌敦道673號滙豐銀行，期間向職員表示，要求將一張面值港幣1億元的債券存入銀行。職員覺得有異，於是報案。

警員到場調查後，於男子身上檢獲4張印有不同面值的港幣偽鈔及債券，分別為1張5億元債券、1張1億元債券及2張100萬元紀念鈔票。警方以涉嫌「行使偽製紙幣」及「管有偽製紙幣」拘捕該名持雙程證來港的內地男子，他現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。