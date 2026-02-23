旺角滙豐銀行內地男涉用假鈔及債券 面額逾$6億 醒目職員揭發報警拘人
更新時間：16:26 2026-02-23 HKT
發佈時間：13:15 2026-02-23 HKT
發佈時間：13:15 2026-02-23 HKT
旺角滙豐銀行有人涉嫌行使假債券被捕。今日（23日）早上11時37分，一名57歲姓陳內地男子到彌敦道673號滙豐銀行，期間向職員表示，要求將一張面值港幣1億元的債券存入銀行。職員覺得有異，於是報案。
警員到場調查後，於男子身上檢獲4張印有不同面值的港幣偽鈔及債券，分別為1張5億元債券、1張1億元債券及2張100萬元紀念鈔票。警方以涉嫌「行使偽製紙幣」及「管有偽製紙幣」拘捕該名持雙程證來港的內地男子，他現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。
最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
2026-02-22 14:40 HKT
跨代共融在房協 全方位提升社區幸福感
10小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
2026-02-22 17:10 HKT