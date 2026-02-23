Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上水「怪獸倉」3狗疑受虐 65歲倉主被捕

突發
更新時間：06:50 2026-02-23 HKT
發佈時間：06:50 2026-02-23 HKT

上水粉錦公路蓮塘尾一個被坊間稱為「怪獸倉」的貨倉，再揭發懷疑虐待狗隻事件。北區區議員劉鎮海昨（22日）到場巡查，發現倉內有3隻唐狗情況惡劣，其中兩隻幼犬被困於狹小鐵籠，無水無糧；另一隻黑狗尾巴折斷，傷口潰爛並佈滿烏蠅，傳出惡臭。警方今日（23日）回覆指，案件列作「殘酷對待動物」，已拘捕上址65歲男負責人，涉事狗隻由愛護動物協會人員帶走。

被虐3犬由愛協帶走照顧

劉鎮海昨日早上約11時到場視察，目睹幼犬被塞入迷你鐵籠內，幾乎無法轉身活動；黑色唐狗在場內徘徊，尾部有長約20厘米傷口，情況令人擔憂。他曾致電倉主了解，但未獲回應，遂聯絡動保組織「毛守救援」創辦人Kent協助。至傍晚仍未見倉主現身，只好報警求助。

劉指出，倉主否認涉事3隻狗屬其所有，重申自己並無飼養。他期望今次事件能成功檢控，向社會釋出清晰訊息，強調虐待動物不可姑息。

稱養黑狗為「擋災」　多宗舊案曾惹關注

Kent表示，早於7年前已接獲有關該貨倉疑涉虐狗的消息，歷年來最少8隻狗受傷，其中5隻死亡。部分狗隻曾出現斷手斷腳、傷口見骨等情況。

相關新聞：上水「怪獸倉」兩幼犬被困籠內 一狗斷尾惹烏蠅 區議員聯絡倉主無果報警求助

他引述倉主過往曾透露飼養黑狗是為「擋災」，但每當狗隻受傷，對方即否認飼養，聲稱屬流浪狗，並指狗隻沒有晶片與自己無關。Kent批評多年來即使發生多宗疑似虐畜事件，仍未見明顯改善，認為檢控力度有待加強。

警方今日早上表示，昨日傍晚5時52分接報到場，經調查後以涉嫌殘酷對待動物拘捕貨倉負責人，案件仍在跟進中。

