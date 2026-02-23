珍惜生命｜秀茂坪順利邨45歲婦墮樓 送院搶救不治

周日（22日）下午近4時，秀茂坪順利邨利恆樓發生墮樓事故。一名45歲姓劉女子懷疑從高處墮下，倒臥在大廈對開位置，保安員發現後報警。救援人員接報趕至，劉婦當時陷入昏迷，由救護車送往基督教聯合醫院搶救，惜最終不治。

警方經初步調查，在利恆樓一走廊發現一張灰色摺櫈及屬於劉婦的財物，並證實她並非上址住戶，相信她由九龍城城南道的住所，閒遊到達利恆樓，其後利用膠摺櫈攀爬欄杆而跳樓。人員在死者的九龍城寓所檢獲一封遺書，相信案件無可疑，其死因有待驗屍確定。據悉，事主有情緒病紀錄，案件交由秀茂坪警區雜項調查隊跟進。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk