珍惜生命｜秀茂坪順利邨45歲婦墮樓 昏迷送院搶救不治

周日（22日）下午近4時，秀茂坪順利邨利恆樓發生墮樓事故。一名45歲姓劉女子懷疑從高處墮下，倒臥大廈對開位置，保安員發現後報警。

救援人員接報趕至，劉婦當時已陷入昏迷，由救護車送往基督教聯合醫院搶救，惜最終證實不治。

警方經初步調查，相信劉婦由上址一樓層墮下，現場未有檢獲遺書，暫未發現可疑情況。案件列作「有人從高處墮下」處理，其確實死因有待稍後驗屍確定，警方正跟進墮樓原因。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk