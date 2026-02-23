牛池灣紀律部隊宿舍天台梯間起火 50人疏散 警列縱火調查
更新時間：00:33 2026-02-23 HKT
發佈時間：00:33 2026-02-23 HKT
發佈時間：00:33 2026-02-23 HKT
牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍周日（22日）傍晚約6時半發生火警，其中一幢大廈近天台後樓梯位置起火，現場一度冒出黑煙，住客發現後報警求助。
消防接報到場，動用一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，火勢很快被控制並撲滅。事件中約50名住客自行疏散至安全位置，幸無人受傷。
垃圾桶焚毀 案件列作縱火
據了解，現場有垃圾桶起火並被焚毀。消防及警方經初步調查後，認為起火原因有可疑，案件列作「縱火」處理。
最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
2026-02-21 17:07 HKT
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
2026-02-21 10:00 HKT
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
2026-02-21 11:15 HKT