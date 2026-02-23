牛池灣紀律部隊宿舍天台梯間起火 50人疏散 警列縱火調查

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍周日（22日）傍晚約6時半發生火警，其中一幢大廈近天台後樓梯位置起火，現場一度冒出黑煙，住客發現後報警求助。

消防接報到場，動用一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，火勢很快被控制並撲滅。事件中約50名住客自行疏散至安全位置，幸無人受傷。

垃圾桶焚毀 案件列作縱火

據了解，現場有垃圾桶起火並被焚毀。消防及警方經初步調查後，認為起火原因有可疑，案件列作「縱火」處理。