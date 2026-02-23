Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛池灣紀律部隊宿舍天台梯間起火 50人疏散 警列縱火調查

突發
更新時間：00:33 2026-02-23 HKT
發佈時間：00:33 2026-02-23 HKT

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍周日（22日）傍晚約6時半發生火警，其中一幢大廈近天台後樓梯位置起火，現場一度冒出黑煙，住客發現後報警求助。

消防接報到場，動用一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，火勢很快被控制並撲滅。事件中約50名住客自行疏散至安全位置，幸無人受傷。

垃圾桶焚毀　案件列作縱火

據了解，現場有垃圾桶起火並被焚毀。消防及警方經初步調查後，認為起火原因有可疑，案件列作「縱火」處理。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
9小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
11小時前
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
5小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
巨型Hello Kitty棄垃圾桶旁 將軍澳街坊目擊前傳後傳 網民憶兇案舊事覺心寒｜Juicy叮
巨型Hello Kitty棄垃圾桶旁 將軍澳街坊目擊前傳後傳 網民憶兇案舊事覺心寒｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
時尚購物
2026-02-21 11:15 HKT
麥明詩海景豪宅招待《後生仔》好友團拜 B仔愛望鏡頭似足阿媽 馮盈盈同場破不和傳聞
麥明詩海景豪宅招待《後生仔》好友團拜 B仔愛望鏡頭似足阿媽 馮盈盈同場破不和傳聞
影視圈
7小時前
谷愛凌強勢衛冕。
2026米蘭冬奧｜谷愛凌奪個人首金強勢衛冕 國家隊包攬U型場地技巧金銀牌
即時體育
5小時前