上水「怪獸倉」兩幼犬被困籠內 一狗斷尾惹烏繩 區議員聯絡倉主無果報警求助

上水粉錦公路蓮塘尾一個又名「怪獸倉」的貨倉再次被揭發有狗隻被虐待。北區區議員劉鎮海今日（22日）到場發現，倉內有2隻唐狗被困籠內，另有一隻狗的尾巴被折斷，傷口潰爛，隨即聯絡動保組織毛守的負責人協助，希望可以聯絡倉主了解事件，惟至傍晚一直未見其蹤影，只能報警求助。劉鎮海指倉主否認該3隻狗屬於他所有，希望今宗案件可以構成殘酷對待動物，向社會釋出一個訊息，指殘酷對待動物是不應該，「唔好放過呢啲虐待動物嘅人」。

劉鎮海早上到「怪獸倉」視察，目睹有兩隻幼犬被困於一個細小狗籠内，籠中沒有糧水，另有一直黑色唐狗的尾巴斷開，傷口明顯。他曾致電倉主了解，但不獲回應，他隨即聯絡「毛孩守護」的負責人Kent。劉鎮海指黑狗的傷口明顯，但未知成因，但有多隻烏龜在旁邊飛來飛去，擔心牠未能及時醫治，其傷口很快會有蛆蟲，令傷勢潰爛得更嚴重。至下午5時半，劉鎮海與Kent仍未見到倉主的蹤影，於是報警求助。

兩隻幼犬被困於一個細小狗籠内，籠中沒有糧水。北區區議員劉鎮海提供

一隻黑色唐狗的尾巴斷開，傷口明顯。北區區議員劉鎮海提供

現場所見，一隻黑色唐狗不斷在場內走來走去，尾巴斷裂有一個20厘米的傷口，佈滿烏蠅蟲並傳出惡臭，另有兩隻幼犬被塞在一個迷你鐵籠內，難以轉身及活動。劉鎮海指今早11時到該「虐狗黑點」巡查，發現有兩隻狗被困籠內，無水無糧，而倉主亦否認自己有養狗，「香港好多殘酷對待動物嘅案件都係不了了之，告唔入或者搵唔到證據，希望今次呢單案可以構成殘酷對待動物，亦釋出一個訊息畀社會，咁樣對待動物係唔啱，唔好放過呢啲虐待動物嘅人」。

至於Kent則指，早於7年前便聽到涉事貨倉有狗隻懷疑被虐，但多年來倉主都未被檢控，認為檢控力度不足，完全無改善，「我哋聯絡過倉主，佢否認啲狗唔係佢，話自己無養狗，啲狗無晶片唔係我嘅」。

警方表示，今日下午5時52分，警方接獲報案，指粉錦公路蓮塘尾一個倉庫內有3隻狗被困籠內，籠中無糧水，其中一隻狗的尾巴更有一個明顯傷口。警方到場調查，將案件列作「殘酷虐待動物」，暫時未有人被捕。

據了解，「怪獸倉」不時有多隻傷狗及病狗，在2023年，有人發現有狗隻因捕獸器被夾斷手腳，另有多隻狗的傷勢非常嚴重，血肉模糊，身上佈滿烏蠅。警方經調查後，以「涉嫌不恰當對待動物」拘捕63歲男倉主。至去年2月，倉庫附近又發現有3隻幼犬屍體，而且有嘔吐物，懷疑中毒身亡，再次引來社會關注。