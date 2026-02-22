珍惜生命｜天水圍天晴邨28歲男子墮樓 當場死亡
今日（22日）凌晨2時，天水圍天晴邨晴雲樓一名男子墮樓，倒臥在大廈對開。警方接獲其他住戶報案，趕到現場，惟事主已當場死亡。人員在場檢獲遺書，調查後證實死者是28歲姓陳男子，相信他因生活問題不開心，從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
