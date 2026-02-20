Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

銅鑼灣電車內載爐頭水罐突爆炸 女乘客遭碎片濺傷臉

突發
更新時間：23:31 2026-02-20 HKT
發佈時間：23:31 2026-02-20 HKT

銅鑼灣高士威道近中央圖書館對出，今日（2月20日）晚上近11時，電車上一名女乘客意外受傷。據悉事發時55歲女乘客用一個膠袋載著一個爐頭水罐，登上電車，當電車行駛至近維多利亞公園時，該爐頭水罐突然爆炸，導致身處附近的另一名姓鄧(41歲)女乘客被碎片濺傷臉部，電車司機見狀立刻報警求助。救護員到場，鄧女前額、右邊眼皮及右面均有紅腫，清醒被送往律敦治醫院治理。人員檢走該爐頭水罐，以作進一步檢查及化驗。警方將案列有人意外受傷處理。

現場圖片所見多名消防員登上車廂了解情況。意外期間電車服務受阻，大排長龍，事發原因仍在調查。

警方消防登上電車了解。FB：Eric Cheng@馬路的事 (即時交通資訊台)
警方消防登上電車了解。FB：Eric Cheng@馬路的事 (即時交通資訊台)
意外期間電車服務受阻，大排長龍。FB：Eric Cheng@馬路的事 (即時交通資訊台)
意外期間電車服務受阻，大排長龍。FB：Eric Cheng@馬路的事 (即時交通資訊台)

