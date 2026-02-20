愛民邨新年再爆水管 忠孝街淪澤國 4座大廈周內兩度停鹹水

何文田愛民邨忠孝街，今日（2月20日）年初四晚上7時許爆鹹水管，黃泥水湧出路面，汽車猶如陸上行舟，途人進退維谷。目前水務署人員正通宵搶修，愛民廣場等多處沖廁水暫停，其中保民、禮民、建民、嘉民樓4座大廈，鹹水供應繼年廿九（2月16日）後今日再受影響。

事發於何文田愛民邨忠孝街及孝民街交界，今日年初四晚上7時許爆鹹水管。現場所見，黃泥水沖破路面，沿斜路猶如激流般一瀉而下，下方的愛民廣場巴士總站如淪澤國，車輛駛過時濺起水花，途人被迫涉水而行，相當狼狽。目前有警員在場指揮交通，亦有水務署人員趕至搶修。

水務署網頁顯示，愛民邨愛民廣場、保民樓、嘉民樓、禮民樓、建民樓、何文田公園、忠義街花園、忠義街駕駛考試中心等地，今日晚上9時開始，通宵暫停鹹水供應，暫時預計完成時間為明日（2月21日）晚上9時。

水務署亦在社交平台表示，涉事水管為一條直徑150毫米鹹水供水管，據悉滲漏事故與老化有關。關上水掣後，現場已停止湧水。受事故影響，忠孝街部分行人路須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。行車路並不受影響。

水務署續指，工程團隊正全力搶修水管，惟喉管附近鋪設密集公共地下管線，維修工序較預期複雜，署方爭取於明晚完成維修並恢復沖廁水供應。署方已就事件與九龍城民政事務處、房屋署、屋邨管理處保持緊密聯繫。就事件為市民帶來不便，署方表示抱歉。

翻查資料，愛民邨周一（2月16日）年廿九晚上，亦曾有屋邨內部泵房鹹水管爆裂，損毀了食水泵控制箱，從而影響保民、禮民、建民、嘉民樓高層用戶的鹹淡水供應，當時居民需要落樓向水車取水應急。經房屋署工程人員同承辦商搶修後，供水至翌日（2月17日）年初一清晨陸續恢復。

