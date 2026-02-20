香港仔私家車失控剷上行人路 一家三口捱撞 25歲女兒被困車底

香港仔大道一輛平治私家車，今（20日）午4時許，馳至成都工業大廈對開右彎時失控，掃毀一段鐵欄，再剷上行人路，一家三口走避不及被撞傷。其中25歲女兒一度被困車頭底，有南亞外賣員及熱心途人見狀一度合力抬車救人。消防員接報趕至後，用工具架起私家車，將女兒救出，聯同父母一併送院治理。

現場圖片可見，私家車掃毀一列鐵欄，全架車剷上行人路，有途經南亞裔鐵騎士及途人嘗試抬車，亦有人趴下查看車底，大批消防員帶備工具到場救援。事後私家車車尾泵把甩脫，車頭受損，男司機在場協助調查。

警方表示，事件中61歲姓郭父親四肢及嘴部擦損，50歲姓李母親腳痛及頭部擦損，25歲女兒則四肢擦損、盆骨痛，均清醒被送往瑪麗醫院治理。事後44歲姓劉男司機通過酒精測試，現場6米欄杆損毀，案件列作交通意外有人受傷及政府財物損毀跟進。