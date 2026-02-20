觀塘金行獨行賊扮客偷走金戒指 店員及休班水警窮追截獲就擒

觀塘物華街49號恆福珠寶，今（20日）下午2時28分，一名男子佯裝顧客入內睇中一枚重1.1錢約值6000元的金戒指，著店員取出後乘機偷走，奪門而逃往瑞和街方向逃走，店員追出，有熱心途人協助追賊，其間賊人走到瑞和街街市棄下一對拖鞋，再赤腳走到崇仁街，被一名休班水警追至擒獲拘捕。警員接報到場，將獨行賊帶署調查。

店東郭先生講述遇竊過程時表示，當時一名年約40多歲本地男子，走入店內睇中一枚金戒指，試戴時指較緊，要求店員「整大啲」，其間又要求店員取出金手鏈，店員遂將戒指放在飾櫃枱面，賊人趁機偷去戒指走出門外，「我哋大叫，有街坊幫手追賊。」郭先生表示，他在上址開舖30年，兩年前舖頭亦曾被賊人打劫，「嗰次帶埋架生（工具）嚟扑！」