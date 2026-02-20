Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘金行獨行賊扮客偷走金戒指 店員及休班水警窮追截獲就擒

突發
更新時間：15:45 2026-02-20 HKT
發佈時間：15:45 2026-02-20 HKT

觀塘物華街49號恆福珠寶，今（20日）下午2時28分，一名男子佯裝顧客入內睇中一枚重1.1錢約值6000元的金戒指，著店員取出後乘機偷走，奪門而逃往瑞和街方向逃走，店員追出，有熱心途人協助追賊，其間賊人走到瑞和街街市棄下一對拖鞋，再赤腳走到崇仁街，被一名休班水警追至擒獲拘捕。警員接報到場，將獨行賊帶署調查。

店東郭先生講述遇竊過程時表示，當時一名年約40多歲本地男子，走入店內睇中一枚金戒指，試戴時指較緊，要求店員「整大啲」，其間又要求店員取出金手鏈，店員遂將戒指放在飾櫃枱面，賊人趁機偷去戒指走出門外，「我哋大叫，有街坊幫手追賊。」郭先生表示，他在上址開舖30年，兩年前舖頭亦曾被賊人打劫，「嗰次帶埋架生（工具）嚟扑！」  

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
2026-02-19 14:30 HKT
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
影視圈
7小時前
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
19小時前
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮（資料圖片）
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
22小時前
美國駐韓戰機日前罕有逼近中國的防空識別區。X@INDOPACOM
駐韓F-16迫近防空識別區 中日戰機黃海爆罕見對峙
即時國際
4小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
2026-02-19 15:48 HKT
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消費券吹淡風
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消費券吹淡風
政情
8小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
22小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-19 15:40 HKT