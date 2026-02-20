Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門良景邨驚現偷鞋賊 走廊擸走四對名牌波鞋 共值逾5000元

突發
更新時間：12:50 2026-02-20 HKT
發佈時間：12:50 2026-02-20 HKT

屯門良景邨驚現偷鞋賊，昨（19日）晚8時許，良傑樓一個單位門外走廊擺放二十多對鞋，屋內聚集大批團拜親友，其間一名偷鞋賊到來「揀鞋」，精挑細選擸走四對名牌波鞋，共值逾5000元。部分親友拜完年始知無鞋走「火都嚟埋」，報警求助。

現場在良景邨良傑樓一單位，昨晚屋內開團拜派對，聚集二十多人，室內氣氛熱鬧，誰料一門之隔的門外，竟來了不速之客。偷鞋賊昨晚鬼鬼祟祟在良傑樓巡樓揀選獵物，其後走到涉事單位門外，擸走四對波鞋，包括兩對Nike、一對PUMA及一對瑞士名牌「On」波鞋，共值逾5000元。

至今(20日)凌晨零時左右，親友盡興離開時，發現有波鞋不翼而飛，屋主於是報警，警方在場調查後，將案件列作「遺失或盜竊案」跟進，暫未有人被捕。

屋主今晨在fb發文提醒街坊：「近排這屋邨出現偷鞋賊（有短片可供參考），事情發生後已立即報警」、「希望早日捉到偷竊者，唔好再有下一位受害人受到影響」。

屋主並提供近日被邨內街坊拍攝到的偷鞋賊犯案過程，賊人年約20多歲、染金毛、黑衫黑褲及孭背囊。昨晚8時35分，金毛賊走到某單位門外，環顧四周後弓身揀鞋，仔細查看波鞋牌子，其後疑發現有閉路電視，匆匆轉身離去。

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
22小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
19小時前
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
16小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
19小時前
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
影視圈
4小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
21小時前
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景
影視圈
14小時前
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消費券吹淡風
財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消費券吹淡風
政情
5小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
影視圈
15小時前