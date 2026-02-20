屯門良景邨驚現偷鞋賊 走廊擸走四對名牌波鞋 共值逾5000元

屯門良景邨驚現偷鞋賊，昨（19日）晚8時許，良傑樓一個單位門外走廊擺放二十多對鞋，屋內聚集大批團拜親友，其間一名偷鞋賊到來「揀鞋」，精挑細選擸走四對名牌波鞋，共值逾5000元。部分親友拜完年始知無鞋走「火都嚟埋」，報警求助。

現場在良景邨良傑樓一單位，昨晚屋內開團拜派對，聚集二十多人，室內氣氛熱鬧，誰料一門之隔的門外，竟來了不速之客。偷鞋賊昨晚鬼鬼祟祟在良傑樓巡樓揀選獵物，其後走到涉事單位門外，擸走四對波鞋，包括兩對Nike、一對PUMA及一對瑞士名牌「On」波鞋，共值逾5000元。

至今(20日)凌晨零時左右，親友盡興離開時，發現有波鞋不翼而飛，屋主於是報警，警方在場調查後，將案件列作「遺失或盜竊案」跟進，暫未有人被捕。

屋主今晨在fb發文提醒街坊：「近排這屋邨出現偷鞋賊（有短片可供參考），事情發生後已立即報警」、「希望早日捉到偷竊者，唔好再有下一位受害人受到影響」。

屋主並提供近日被邨內街坊拍攝到的偷鞋賊犯案過程，賊人年約20多歲、染金毛、黑衫黑褲及孭背囊。昨晚8時35分，金毛賊走到某單位門外，環顧四周後弓身揀鞋，仔細查看波鞋牌子，其後疑發現有閉路電視，匆匆轉身離去。