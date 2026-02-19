落馬洲4日內4狗疑被毒殺 動保團體：至少13狗死或失蹤 令人沮喪心碎

落馬洲料壆路再有唐狗被毒殺！有動物保護團體指過去一星期有逾十隻狗中毒身亡或失蹤，更有義工目睹狗隻中毒後的慘況，形容事件令人心碎及沮喪，「究竟是怎樣喪盡天良的人才會做出這種事？這並非一個快樂的新年。（What rotten human/s could do this?Its not a Happy New Year.）」

今日（19日）大年初三傍晚約6時，警方接獲報案，指落馬洲料壆路發現一具狗屍，懷疑被毒殺。由於年廿九（16日）及大年初一（17日）均發生類似案件，合共有4隻狗倒卧地上，懷疑被毒殺，警方正調查是否與過往案件有關，暫時未有人被捕。至於狗屍則由愛協帶走作解剖及毒理化驗。

動保團體「Sai Kung Stray Friends Foundation」在社交平台發文，指義工上周六到落馬洲邊境一個地盤作補給，其間發現地盤內有2隻狗失蹤，及後至翌日再向地盤查詢時，發現再有3隻狗失去蹤影，僅餘一隻叫「B女」的狗隻。

由於義工得悉附近地盤同樣有狗隻失蹤，遂在周一（16日）到現場視察，詎料「B女」靜靜地坐在地上，旁邊有嘔吐物，未幾更見到牠大叫並衝向大門附近一塊沼澤地。雖然義工走入沼澤地尋狗，但雙腳陷入泥濘，令他難以前行，只好報警及通知其他義工。最後警方及愛協到場，並在沼澤地發現B女的屍體。

至大年初一（17日），義工在現場附近的池塘發生兩隻唐狗屍體，身旁有可疑繩索。帖文中提到至少有13隻狗失蹤或死亡，指事件非常殘忍，令人沮喪及心碎「究竟是怎樣喪盡天良的人才會做出這種事？這並非一個快樂的新年。（What rotten human/s could do this?Its not a Happy New Year.）」

