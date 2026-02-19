珍惜生命｜旺角海富苑59歲婦疑自戕輕生  保安揭發送院救治

旺角海富苑凌晨發生懷疑企圖自殺事件。事發於今日（19日）凌晨約0時26分，海庭道2號海富苑海嵐閣一名保安員報案，指在大廈梯間發現一名女子昏迷不醒。救護員接報到場，發現姓蔡（59歲）女子倒臥後樓梯位置，旁邊有玻璃碎片，頸部及手部受傷。事主當時仍然清醒，隨即由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

警方到場調查，初步相信蔡女在上址懷疑企圖以割頸及割腕方式輕生，現場未有檢獲遺書，案件列作「企圖自殺」處理。據了解，事主有身體病紀錄，並於住所內留下遺書。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk