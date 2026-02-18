秀茂坪邨92歲老翁食湯圓 骾喉昏迷送院亡

秀茂坪秀茂坪邨秀華樓一單位，今（18日）年初二早上約9時，姓宋（92歲）老翁進食湯圓時，疑骾喉暈倒，其家人大驚立即報案，救援人員接報到場，宋伯昏迷被送往聯合醫院，惜經搶救後被證實死亡。其死因有待驗屍後確定。

事主被送往聯合醫院搶救無效。

長者安居協會表示，隨年紀增長，長者舌頭、喉嚨及食道的肌肉和神經系統衰退，加上可能受肌少症、柏金遜症、認知障礙症和腦中風等慢性疾病影響，從而導致吞嚥困難。

而湯圓以糯米粉和蓮蓉等較「黐牙」和「黏喉」的材料製成，吞嚥時容易黏著喉嚨和食道，進食時萬一「落錯格」，便有機會出現肺炎，若不小心「骾喉」，甚至會氣促及窒息，導致即時的生命危險。

急症科醫生指出，丸類食物的大小剛剛好塞住氣管，吐不出來，可引致無法呼吸，有機會缺氧窒息並破壞腦細胞，若長時間缺氧會昏迷，腦細胞受損嚴重的話，最嚴重致腦腫而死亡。

醫生指出，若有人鯁喉，並已昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，旁人除了報警，可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，讓其把食物吐出。