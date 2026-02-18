Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關關長走訪多個管制站了解工作情況 確保各口岸人流貨流暢順

突發
更新時間：12:03 2026-02-18 HKT
發佈時間：12:03 2026-02-18 HKT

當家家戶戶歡度新春、共聚天倫之際 ，仍有一群海關人員堅守崗位為市民把守各個關口，確保各個邊境管制站運作順暢。除夕當日及大年初一，海關關長陳子達走訪多個管制站，探望當值同事，了解前線工作情況，確保各口岸人流與貨流暢順，讓市民與旅客能安心出行，歡度佳節 。

大年初一關長陪同政務司司長陳國基及保安局局長鄧炳強，到落馬洲支線管制站探望前線人員，向堅守崗位的同事表達感謝與支持。

此外，內地紀錄片將會在今晚（18日）播出《生命綫》第二集，介紹海關應用多種高科技產品，有效針對危害國家安全物品進出香港。從CT掃描貨櫃到水下精準抓取，每一項高科技手段，都讓違禁品無處遁形。

