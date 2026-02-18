有片｜屯赤隧道私家車高速猛撞的士 「彈波子」波及另一車 3人受傷

今日（18日）早上9時56分，屯門-赤鱲角隧道往機場方向的管道內發生車禍，一輛私家車與一輛綠色新界的士相撞，繼而再波及另一輛私家車。的士司機和兩輛私家車的2名乘客同告受傷，警方正調查意外原因。

從網上的車Cam影片所見，事發時新界的士沿屯赤隧道管道的快線行駛，期間尾隨之涉事私家車突然高速駛至，猛撞的士車尾，將的士推行。惟私家車繼而「彈波子」式越過旁邊慢線，撼向一輛藍色私家車的車身，並餘勢未止撞向隧道的左邊牆身，再反彈返回快線撞及新界的士的左邊車身。的士司機受傷，幸可以自行下車。