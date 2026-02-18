佐敦非籍情侶酒後感情爭執互毆 男子遭扑爆頭 雙雙被捕
發佈時間：09:06 2026-02-18 HKT
佐敦寧波街27號，今（18日）早上7時24分，一名非洲籍男子報案指他與女友爭執後，遭酒醉女友用玻璃樽及電磁爐襲擊其頭部。警員接報到場，發現45歲男事主頭破血流，將他送院治理；惟經調查後相信他亦曾以手襲擊女友，以涉嫌普通襲擊將他被捕。而其女友則涉襲擊至造成身體傷害罪及藏有攻擊性武器被捕。案件交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進。
現場案發大廈地下及樓上一單位外的地面均遺下血迹，相信男事主遭女友扑爆頭淌血，他逃出單位走到樓下報警求助。據了解，被捕男子與其44歲女友同為非洲籍，事發時兩人在寧波街27號一單位飲酒，期間因感情問題發生衝突。男事主用手打向女友的頭部，而女友則用生果刀指嚇他，並用玻璃樽及電磁爐襲擊他的頭部。男事主頭部流血及手指鎅傷，於是報警。
