有片｜樂華南邨爆水管 大廈入口變「水簾洞」 逾200戶無食水用

本港接二連三發生爆水管事件，導致有部份市民在新年期間無水用，非常徬徨。大年初一（17日）晚上8時左右，有網民指秀茂坪樂華南邨喜華樓一條安裝在平台簷篷的淡水喉突然爆裂，隨即噴出水柱，水花四濺，猶如下起傾盆大雨。大量積水更溢出平台，形成特大水簾，居民出入需涉水而行。

有居民表示，途經喜華樓時突然聽到「磅」一聲，之後便見到平台有水管爆裂。有網民認為本港不斷有水管爆裂，可能寓意「水為財」，「到處爆水，香港行水運」、「今年係唔係水為財」、「新年先嚟搞呢啲嘢」、「準備表演水舞間？」、「呢幾日咩事，唔係無水就爆水」。

《星島頭條》晚上到現場了解，見到現場仍然水如泉湧，非常誇張。據了解，簷篷一條食水喉因老化生鏽而斷裂，水務署其後已派人到場閂水製，8樓以下單位、逾200戶暫時無食水供應。