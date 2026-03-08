新聞追擊｜社交平台淪毒品市場 大麻蛋糕啫喱糖網上公然兜售

泰國於2022年將娛樂用大麻合法化，帶來嚴重社會問題，3年後宣布禁止，惟毒禍疑繼續蔓延世界各地，包括香港。《星島》記者在社交媒體發現，有人出售大麻和其副產品，例如大麻蛋糕和啫喱糖，更趁農曆新年來臨推出「新春勁減優惠」，於是「放蛇」查詢詳情，獲悉產品主要來自泰國，相信當地商人和農民為繼續牟取暴利，將大麻「內銷轉出口」。

「仲唔嚟chill吓！HK420(港元)。」近日社交媒體驚現一則廣告，頁面左上角更可見「大麻專門店」的帳號頭像，疑是出售大麻，記者於是點擊WhatsApp連結，以客人身份詢問：「請問係咪有草(大麻)賣？」

對方隨即發送價目表，當中註明多種產生不同迷幻效果的大麻和大麻煙油，表明可即日送貨至全港各區(港島另加100元隧道費)，並提供Telegram帳號連結，以便查看更詳細資料，記者於是點擊進入，可見帳號名稱為「XX送你一對翼」的賣家曾發出多個圖文訊息，當中除了出售大麻、大麻煙油，還有售各類添加了大麻成份的食品，更圖文並茂推介大麻麵包：「自家製牛油麵包，THC（屬大麻素之一的四氫大麻酚）含量爆燈，目前只提供試驗版，Free畀大家chill！每日數量有限，送完即止。各位chill友歡迎回饋意見，希望我哋越做越好。」

另一訊息可見，賣家以大麻蛋糕作招徠，表明即日訂購大麻可獲贈大麻蛋糕一份，又要求客戶進食後給予評語，讓他可作改善，該客戶其後大讚，指進食後一個多小時，雙眼看到所有事務變成慢動作，迷幻狀態維持整個晚上。

賣家亦極力推銷一盒10粒、售價700元的大麻啫喱糖，指進食後「持久性超強」，又作溫馨提示：「家中有小朋友請妥善安置產品，因為佢真係好好味。」

此外，賣家在農曆新年來臨前推出「新春勁減優惠」，3600元「西迷迷套餐」包括多款大麻，並可自選大麻煙油和大麻糖果「賀年」。

翻查賣家發放的大麻產品外表包裝的圖片，可見與泰國曾經出售的產品包裝類同，該國於2022年成為亞洲首個大麻合法化的國家，目的是放寬醫療使用、扶植農業經濟、吸引外資與觀光，結果1年後催生了逾萬間大麻商店，但禍害逐漸浮現，根據泰國「成癮研究中心」（Center for Addiction Studies）數據顯示，2023年6月，全國18至65歲使用大麻的比例從2019年的2.3%飆升到25%，增長逾10倍，其中18至19歲年輕人的使用率在短短4年內從不到1%飆升到10%，一些人因過量或混用其他毒品，出現焦慮、幻覺等問題而送醫。此外，小孩因誤食大麻餅乾、大麻糖果等導致留下永久後遺症的案例，這幾年屢見不鮮。

另一問題是當地農民搶種大麻，導致產量過剩，價格大跌，一些農民選擇走私大麻出境彌補收入。根據泰國政府統計，2024年底到2025年初逮捕了超過800名大麻走私者，走私總量超過9公噸。英國政府亦指2024年查獲了26噸走私入境的大麻，大部分來自泰國。

毒禍頻仍，泰國公眾反對大麻合法化的聲音越來越大，泰國政府於去年6月24日宣布娛樂用大麻不再合法，只允許大麻用於醫療用途，並且要有醫師處方才能使用。禁令一出，原本投入大麻產業的商家、農民和投資者措手不及，部分商人、農民為繼續牟利，繼續將大麻和其副產品走私往其他國家。

突發行動組