年廿九深水埗食檔阻街爆衝突 3店員向食環吐口水捏頸被捕

深水埗有食檔不滿雜物被指阻街，竟向到場食環署人員動粗及吐口水，最終警方以涉嫌襲擊公職人員拘捕3名男子。

網上有片段顯示，多名食環署人員與兩名男子發生爭執糾纏，其間白衣男企圖避開食環署人員，不斷走來走去，而旁邊一名赤膊男則被數名人員合力制服。現場一片混亂，有多名市民圍觀。

事件發生於年廿九（16日）下午5時許，食環署人員在深水埗巡邏期間，懷疑桂林街38號一間食檔阻街，遂出言勸喻要求清理雜物及垃圾，雙方隨即爆發爭執。20歲姓梁男職員懷疑向食環署人員吐口水，30歲姓周男職員及25歲姓莊男職員與食環署人員糾纏，一名人員疑遭捏頸。

警方經調查後以涉嫌襲擊公職人員拘捕3名食檔職員。事件中5人受傷，梁男、莊男及3名食環署人員清醒送往明愛醫院治理。