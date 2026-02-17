Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬年BB︱兩BB一馬當先 仁安醫院叮噹馬頭搶閘出世

踏入馬年，兩BB一馬當先，叮噹馬頭在仁安醫院出世，同樣零時零分，同樣體重2.94公斤，也同樣是父母的心肝寶貝。男嬰是父母的第五胎，雙親均喜歡小朋友，喜歡熱熱鬧鬧的大家庭。女嬰是父母的第一胎，父親難掩興奮暱稱女兒是「小公主」。

沒有比迎接生命更令人喜悅，鄧先生抱着愛子，笑瞇瞇說：「成件事好開心、好溫馨。」旁邊的妻子雙眼滿載有子萬事足的幸福，鄧太表示，已有三女一子，第五胎是意外懷孕，但兩夫妻也喜歡小朋友，所以生下來。擔子又加重，鄧先生說笑：「要努力儲錢。」

 

鄧太憶述，兒子預產期並非大年初一，是提早出世，昨晚開始入院，踏正零時零分順產分娩，「望咗個鐘一下，正正零時零分，佢真係好犀利。」夫妻望着愛兒圓鼓鼓的臉蛋眉開眼笑。

鄧太指出，懷孕期間唯一驚險事，是胎兒心跳曾高達190，需要入院觀察，慶幸兒子出世後一切健康。鄧先生祝福兒子快樂健康成長，其他由他自行選擇，不會給他太大壓力。

另一馬年B女是鍾先生的千金，鍾來自福建廈門，2024年以高才身份來港，現任投資理財分析師，妻子同是福建人。他表示，女兒是第一胎，第一次當爹沒經驗：「腦袋挺空白。」他表示，女兒提早出世，上周五，妻子已感到胎動：「覺得她要出世。」

兩夫妻甚感緊張，要求進手術室，聽到女兒呱呱墜地正巧是零時零分：「連秒都沒有。」他表示，對女兒的到來，還是充滿期待和高興，已找專人改名，但對女兒未來，他採取順其自然的心態，深信上天自有安排。

另一馬年男B在廣華醫院出世，是羅氏夫婦第一胎，重3.95公斤，同樣零時零分出世，需剖腹分娩。羅先生表示，對兒子成為馬年BB感到開心和幸運，兒子預產期於2月14日，他希望兒子身體健康，快高長大。

 

