愛民邨停水│鹹水喉管爆裂影響食水泵 經搶修後清晨已恢復供水

突發
更新時間：10:26 2026-02-17 HKT
發佈時間：10:26 2026-02-17 HKT

何文田愛民邨供水系統故障，導致保民、禮民、建民、嘉民樓高層用戶的食水及沖廁水供應受影響。經房屋署工程人員與承辦商搶修後，各座大廈的食水供應已於今（17日）清晨5時恢復。

房委會於fb專頁表示，由於愛民邨禮民樓水泵房的鹹水喉管爆裂，令食水泵控制箱受損，昨晚（6日）約8時，愛民邨保民樓、禮民樓、建民樓及嘉民樓四座大廈合共1 670個單位暫停沖廁水供應，當中保民樓、禮民樓、建民樓10至19樓共1 020個單位的食水供應同時暫停。

屋邨辦事處迅速應變，即時作出一系列安排，盡量減低對居民影響。措施包括：即時安排緊急維修工程，以盡快恢復供水。通知水務署安排水車到場，並協助街坊取用食水。向居民派發樽裝水，關心和了解居民情況，為他們提供所需協助。聯繫當區區議員及關愛隊到場協助。

 

 

