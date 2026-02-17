Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大年初一新界多區非法燃放煙花 元朗鬧市連轟20發 屯門持續近1分鐘｜有片

突發
更新時間：05:43 2026-02-17 HKT
發佈時間：05:43 2026-02-17 HKT

踏入馬年，新界多區仍有市民無視禁令，公然非法燃放煙花爆竹。社交平台流傳的片段顯示，元朗及屯門區有人深夜燒煙花，其中元朗更在鬧市中心進行。

一段長約21秒的影片顯示，元朗市中心近同樂街一帶，深夜有人連續燃放約20發煙花。煙花緊貼民居發射，爆發時巨響震耳，煙霧瀰漫街道，或對附近居民構成火警風險及噪音滋擾。

另一段近1分鐘片段則拍到屯門和田村一帶，有人從村內射出多發煙花，直衝半空爆出連串火花，並傳出巨響，並持續約1分鐘，影響附近住戶休息。

警方表示，大年初一凌晨零時許接獲報案，指將軍澳區內有兩宗非法燃放煙花事件，惟警員到場搜索後均無發現。

根據香港法例第295章《危險品條例》，煙花、爆竹均屬危險品。除非持有牌照，否則製造、儲存、運送或使用均屬違法。最高刑罰為監禁6個月，並可罰款25,000元。

