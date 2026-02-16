Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛民邨4座大廈年廿九晚起供水系統故障 高層住戶鹹淡水受影響

突發
更新時間：23:58 2026-02-16 HKT
發佈時間：23:58 2026-02-16 HKT

水務署周一（2月16日）年廿九深夜11時許表示，得悉何文田愛民邨因內部供水系統故障，導致保民、禮民、建民、嘉民樓高層用戶的食水及沖廁水供應受影響。署方正與屋苑管理處緊密聯繫，並已為受影響用戶提供臨時食水。署方亦會為相關內部供水系統的維修工程團隊提供適切技術支援，以協助其盡快完成有關的水管維修工程。

網上流傳通告顯示，愛民邨上述四座大廈因「爆水管」，自周一（2月16日）年廿九晚上8時開始，食水及沖廁水開始受阻。通告沒有列明何時完成搶修，僅稱「直至完工為止」。有居民持膠盤，落樓下花槽旁的水喉取水。

