手機碰瓷黨｜警查天眼拘52歲男 涉全港多區行騙半年 每次索償多則數千

近日市面出現「手機碰瓷黨」騙徒，聲稱手機被撞跌布滿裂痕，向事主索取高昂維修費。警方經翻查大量閉路電視後，今日（2月16日）拘捕涉案52歲本地男子，並檢走作為詐騙工具的手機，同時揭發他已在全港多區作案約半年，每次索償少則數百，多則數千。

警方早前於2025年7月至2026年1月接獲多名市民報案，指在全港各區街頭懷疑被人故意靠近碰撞，再以手機被撞跌損毀為由，向受害人索取高昂維修費。涉案金額由數百元至數千元不等。屯門警區刑事調查隊第四隊人員經深入調查及翻查大量閉路電視紀錄後，成功鎖定涉案52歲本地男子，並於今日下午在屯門區將他拘捕該名52歲本地男子。

近日市面出現「手機碰瓷黨」。FB：Wai Ting Mok@揭穿騙案 - 香港騙案關注組

初步調查顯示，該名被捕男子懷疑與多宗發生於2025年7月至2026年1月期間的同類案件有關，案件涉及九龍及新界多個警區。警方在行動中檢獲被捕人犯案時身穿的衣物及一部屏幕嚴重破損的手機，懷疑為其用作行騙的工具。該男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」，現正被扣留調查。

警方提醒市民，如遇到同類可疑情況，應保持警覺，切勿即時賠償及必要時立即報警求助。警方重申，「以欺騙手段取得財產」屬嚴重罪行。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條，一經定罪，最高可判處監禁十年，市民切勿以身試法。

屯門警區刑事調查隊第四隊人員經調查後拘捕涉案男子。資料圖片