米爺@JFFT於長沙灣市集與人爭執 警調查後案列糾紛無人被捕

社交平台Threads今日（2月16日）流傳，指YouTube頻道JFFT的其中一名32歲姓夏YouTuber「米爺」，遭數名警員截查。據了解，事件涉及他與另一名24歲姓謝遊戲實況主的爭執，警方調查後將案件列作糾紛跟進，無人被捕。

據悉，事發於今日下午2時許長沙灣D2 Place商場7樓一市集。報案人24歲姓謝男子，報稱為遊戲實況主，涉事男子為YouTuber「米爺」。兩人於去年1月在朗豪坊曾經就一宗案件發生爭執，「米爺」當時亦曾涉藏有攻擊性武器被捕。至今日，雙方再於上述市集相遇，報案人就去年案件與「米爺」再次理論並報警。經警方到場調查後，將案件列作糾紛處理，無人被捕。