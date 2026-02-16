6旬男商人墮網戀騙局 誤信FB加密幣投資專家 半年慘失$8400萬

一名六旬外籍男商人墮入網戀及加密貨幣投資騙局，半年損失高達8400萬元。警方表示，該名受害人首先透過Facebook，認識一名自稱是居港外籍「投資專家」的騙徒。雙方繼而轉至WhatsApp繼續聯絡，並發展成網戀關係。及後，騙徒遊說受害人投資加密貨幣，並下載名為「Kitbed」的虛假投資程式。

受害人不虞有詐按指示開戶，並於去年7月14日至今年1月19日期間，將等值約8400萬元的加密資產，匯入騙徒指定的5個電子錢包。其後，受害人無法提取收益，感到被騙，上周四（2月12日）報警求助。目前案件被列作「以欺騙手段取得財產」，由九龍城警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

警方今日（2月16日）在防騙專頁「守網者」提及相關案件，並提醒市民切勿輕信自稱「網上投資專家」；拒絕加入任何不明線上投資群組；提防任何白撞訊息；絕不按下任何可疑鏈結或網站；不要將金錢存入個人或不明銀行戶口；如有懷疑，可使用守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以評估詐騙風險。