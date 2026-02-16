深圳灣旅遊巴17傷車禍｜據悉司機有身體病 家人亦欠債 疑一時想不開撞橋

深圳灣公路大橋昨日（2月15日）一部旅遊巴自炒撞欄，導致17人受傷車禍。消息指，涉事63歲男司機有身體病紀錄，家人亦有欠債，駛至深圳灣公路大橋時，懷疑一時想不開，自行撞向大橋欄杆，幸未釀成嚴重意外。

涉事旅遊巴據悉為跨境直通巴，原定由深圳灣口岸駛返觀塘，當時載有25名乘客，車速在限制範圍以內。昨日下午1時許，旅遊巴駛至深圳灣公路大橋時撞欄，導致8男9女乘客（25至64歲）輕傷送院。

警方昨日初步調查時，以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，拘捕該名63歲姓李男司機。目前，涉案司機已被控一項相關罪名，案件將於2月18日於西九龍裁判法院提堂。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：www.openup.hk