深圳灣旅遊巴17傷車禍｜據悉司機有身體病 家人亦欠債 疑一時想不開撞橋

突發
更新時間：19:28 2026-02-16 HKT
發佈時間：19:28 2026-02-16 HKT

深圳灣公路大橋昨日（2月15日）一部旅遊巴自炒撞欄，導致17人受傷車禍。消息指，涉事63歲男司機有身體病紀錄，家人亦有欠債，駛至深圳灣公路大橋時，懷疑一時想不開，自行撞向大橋欄杆，幸未釀成嚴重意外。

相關報道：深圳灣大橋旅遊巴自炒釀17傷 六旬司機涉危駕被捕

涉事旅遊巴據悉為跨境直通巴，原定由深圳灣口岸駛返觀塘，當時載有25名乘客，車速在限制範圍以內。昨日下午1時許，旅遊巴駛至深圳灣公路大橋時撞欄，導致8男9女乘客（25至64歲）輕傷送院。

警方昨日初步調查時，以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，拘捕該名63歲姓李男司機。目前，涉案司機已被控一項相關罪名，案件將於2月18日於西九龍裁判法院提堂。

