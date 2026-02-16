小西灣年廿九兩男女車內燒炭 送院搶救不治

小西灣邨三期停車場內，今日（2月16日）年廿九下午3時許，有一對男女被發現於私家車內燒炭輕生。救護員接報趕至時，將他們送院搶救，可惜皆搶救無效不治。

現場所見，多名警員在停車場頂層一部黑色私家車調查，並檢獲一包炭和一個有燒焦痕跡的鐵碗。目前事發原因仍在調查。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：www.openup.hk