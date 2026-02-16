Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小西灣夫婦財困 年廿九車內燒炭 送院雙雙不治

突發
更新時間：20:59 2026-02-16 HKT
發佈時間：17:19 2026-02-16 HKT

小西灣邨三期停車場內，今日（2月16日）年廿九下午3時許，有一對夫婦被家人發現於私家車內燒炭輕生。救護員接報趕至時，將32歲姓蘇丈夫及35歲姓翁妻子送院搶救，可惜皆搶救無效不治。

現場所見，多名警員在停車場頂層一部黑色私家車調查，並檢獲一包炭和一個有燒焦痕跡的鐵碗。警方其後於現場有檢獲遺書，據悉夫婦結婚兩年，居住小西灣邨，生前受欠債所困。目前案件被列作「自殺協定」跟進。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：www.openup.hk

