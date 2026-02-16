Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

走私減肥美容針劑及壯陽藥趨升 價格相差8倍 海關檢逾$1.4億貨拘4人

更新時間：16:14 2026-02-16 HKT
發佈時間：16:14 2026-02-16 HKT

海關偵破9宗走私受管制針劑及藥物案件，檢獲約10萬支針劑、34萬粒及60公斤藥物，市值超過1.4億元，並拘捕4名男女。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官鄧卓諱表示，今年1月起，香港海關留意到受管制針劑及藥物的走私活動有上升趨勢，加上市場需求殷切，於是展開全方位執法行動，涵蓋進出口、儲存及銷售層面。在整個行動中，海關共偵破9宗，包括4宗入境空運貨物、1宗入境陸路貨物、1宗入境海運貨物和3宗出境海運貨物。就檢獲物品的種類而言，7宗案件涉及減肥針劑，1宗涉及美容及抗縐針劑，以及1宗涉及壯陽用途藥物。

調查顯示，針劑產品在本地市場需求殷切，相比經醫生處方，在外地購買相關針劑成本，可相差高達8倍的價錢，令不法分子鋌而走險。海關更發現有不法分子明目張膽，在網上社交平台非法輸入及銷售受管制藥劑產品。在其中1宗案件，人員經深入調查，鎖定一個在元朗的住宅單位，疑被用作代購網站的儲存倉庫。海關於本月11日拘捕該名網店負責人，並在其住所檢獲逾270支減肥針劑。

另外3宗入境的空運及陸路案件，海關在3個快遞來港、報稱是「補充品、口罩及衣物」的案件中，發現減肥針劑、美容及抗縐針劑，並根據貨物資料，拘捕相關收件人。被捕4人包括2名中國男子和2名本地女子（26至61歲），各人的角色分別為收貨人及懷疑網店負責人。

至於其餘4宗海路走私案件，大批走私針劑及藥物分別在一艘由廣州經內河船抵港、2艘由香港準備前往澳門的內河船，以及1艘於西貢準備走私往內地的快艇旁邊的貨車上查獲，海關表示正全力追查涉案的付貨及收貨人，不排除有更多人被捕。

行動中海關發現大部分檢獲的針劑及藥物，在運輸和儲存過程中，未按指定溫度作妥善處理，只作粗疏的包裝。根據產品說明，部分藥物需存放於攝氏2至8度，但不法分子為省卻成門和提高流動性，運輸期間並未配置冷藏裝置，亦未符合相關的儲存要求；因此相關針劑和藥物的品質和安全性，存在重大疑問。 

衞生署高級藥劑師陳漢華稱，海關檢獲的產品中，壯陽用途的藥物和抗肥胖的針劑都屬於香港法例第138章《藥劑業及毒藥條例》下的第一部毒藥和處方藥物，以及懷疑是未經註冊的藥劑製品。無論是減肥藥或其他受法例管制藥物，如果市民在網站購買，都可能有很大健康風險；除了未經醫生評估個人的健康狀況，亦難以確認藥物的正當來源，無法得知藥物在運輸過程中是否儲存恰當。陳漢華強調，衞生署強烈呼籲市民，切勿購買來歷不明的藥物。

