上水古洞九巴路口無轉彎 直剷花槽險撞醫院地盤 車長暫停職務

突發
更新時間：12:40 2026-02-16 HKT
發佈時間：12:18 2026-02-16 HKT

上水發生巴士意外。今日（16日）早上11時31分，一輛九巴在青山公路古洞段與粉錦公路交界失事，剷上北區醫院對開的路邊花槽，更險撞向醫院新北翼工程地盤。巴士擱在花槽石壆停下，救援人員接報到場救援，幸證實無人受傷。

從網上的車Cam片段所見，當時涉事九巴沿青山公路行駛，當駛至粉錦公路交界時本應右轉，但巴士沒有轉彎，直駛剷上花槽石壆。事件中有花槽灑水系統損毀，警方列作交通意外有政府財物損毀案件，正調查事故原因。

九巴回覆《星島頭條》查詢表示，今早近11時30分，一輛往上水（清河）的76K路線九巴，駛至青山公路 – 古洞段及粉錦公路交界時發生交通事故，事件中無人受傷。九巴已即時暫停車長駕駛職務，並會調查事故原因。

