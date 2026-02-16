Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機場離境大堂英漢搗亂 推倒智能櫃枱砸爛鐵柱 涉刑毀等2罪被捕

突發
更新時間：11:13 2026-02-16 HKT
發佈時間：08:53 2026-02-16 HKT

香港國際機場發生旅客搗亂事件。今日（16日）清晨近6時，一名外籍男子在香港國際機場離境大堂「J」出入口對開，大肆破壞。期間他推倒多台智能登記櫃檯，又拿起告示牌柱，最少兩次擊向被推倒在地上的櫃檯。現場所見，事發時附近的職員和旅客都不敢靠近，惟事發經過被拍下，相關片段在網上流傳。

警方於今晨5時56分接獲報案，指香港國際機場有一名外籍男子毀壞物品。人員到場經初步調查，以涉嫌「刑事毀壞」及「管有第一部毒藥」，拘捕該名外籍男子，正調查其犯案動機。

消息稱，被捕男子35歲，是英國籍旅客。他於去年11月來港，可逗留大約半年，原本在案發前他打算到機場買機票離開香港。今晨5時50分，事主推着行李手推車連同自己的行李，到達案發位置的旅客登記「J」段，期間有人突然情緒激動，先後用行李手推車撞跌案發位置的鐵欄，並用手推倒10部智能登機櫃檯，亦破壞左櫃枱的一塊玻璃，然後離開現場。航空公司職員及機管局職員見狀報案。

警方接報後趕到進行兜截，於機場L8層巴士站落客區尋獲涉案男子，其後亦在涉案男子的背囊裏，檢獲懷疑是「偉哥」的第一部毒藥。案件交由機場警區刑事調查隊第一隊負責調查。

