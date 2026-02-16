大灣區航空飛台北遇大霧 盤旋7圈折返加油 航程變逾7小時乘客叫苦

大灣區航空一班由香港飛台北的航班，原訂周日（15日）晚上從香港國際機場出發，預計只需約2小時抵達桃園國際機場，卻因桃園機場周邊濃霧瀰漫，能見度一度低至300米，班機無法降落，須折返香港國際機場加油。航班於凌晨2時許再次起飛，於3時許抵達台北機場，原定約2小時的航程變成逾7小時。

涉事的為大灣區航空HB706班機，原定周日晚上8時10分起飛前往台北，客機前往台北期間由於大霧關係，客機在新竹外海盤旋等待天氣好轉。根據Flightradar24追蹤資料，客機在空中繞了7個圈，由於油量接近警戒線，機師決定折返香港國際機場加油。飛機於凌晨0時45分左右安全返抵香港，經快速加油及檢查後，凌晨2時15分再度起飛，並在凌晨3時半左右順利降落桃園機場。整個過程令乘客總飛行時間超過7小時，遠超原定行程。

飛機於凌晨0時45分左右安全返抵香港，凌晨2時15分再度起飛，並在凌晨3時半左右順利降落桃園機場。Flightradar24.com截圖

大灣區航空前往台北桃園機場客機，因天氣原因延誤。資料圖片

客機凌晨2時15分再度起飛，並在凌晨3時半左右順利降落桃園。Threads @ ireneirene9319 影片截圖

回程的HB707航班亦受波及，延至凌晨4時25分從桃園出發，清晨6時01分才返抵香港。

有乘客在社交平台訴苦，指「坐了幾個鐘頭，全身超不舒服」，直言「香港飛台北變飛澳洲」，連同出門時間已耗近9小時，「身心俱疲」，質疑航空公司處理。但不少網友留言反駁：「天氣惡劣係不可抗力，桃機大霧盤旋冇油先折返，航空公司又唔係故意耍你，關佢咩事？」