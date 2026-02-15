葵涌邨夏葵樓全幢停電 約700戶受影響 大批住戶摸黑落樓逃生

葵涌邨夏葵樓今日（15日）晚上突然停電，逾700戶受影響。有網民表示，晚上9時半左右，夏葵樓地下大堂旁邊的機房突然傳來一聲巨響，之後冒出白煙，全幢樓隨即停電。據了解，有人一度被困升降機內，亦有長者指呼吸機電量過低，需要警方協助。

現場所見，整幢夏葵樓除後樓梯及大堂外，所有單位烏燈黑火，逾百名居民自行疏散至對開空地，消防接報到場協助疏散，房屋署的人員亦在場檢查機房。至晚上10時半左右，多名居民陸續返回自己寓所。

據了解，夏葵樓機房疑因天花漏水，導致全幢大廈「斷電」，工人現時用帆布遮擋，並進行搶修。

中電表示，今日晚上約9時13分，葵涌邨夏葵樓懷疑因客戶設備故障，影響該座約760名客戶的電力供應。中電隨即派員到場檢查，確認中電供電設備及供電正常。大廈電工正進行搶修，中電社區支援隊亦到場提供適切支援及協助。《星島頭條》正就事件向房屋署查詢。