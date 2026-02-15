Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葵涌邨夏葵樓全幢停電 約700戶受影響 大批住戶摸黑落樓逃生

突發
更新時間：22:53 2026-02-15 HKT
發佈時間：22:53 2026-02-15 HKT

葵涌邨夏葵樓今日（15日）晚上突然停電，逾700戶受影響。有網民表示，晚上9時半左右，夏葵樓地下大堂旁邊的機房突然傳來一聲巨響，之後冒出白煙，全幢樓隨即停電。據了解，有人一度被困升降機內，亦有長者指呼吸機電量過低，需要警方協助。

現場所見，整幢夏葵樓除後樓梯及大堂外，所有單位烏燈黑火，逾百名居民自行疏散至對開空地，消防接報到場協助疏散，房屋署的人員亦在場檢查機房。至晚上10時半左右，多名居民陸續返回自己寓所。

據了解，夏葵樓機房疑因天花漏水，導致全幢大廈「斷電」，工人現時用帆布遮擋，並進行搶修。

中電表示，今日晚上約9時13分，葵涌邨夏葵樓懷疑因客戶設備故障，影響該座約760名客戶的電力供應。中電隨即派員到場檢查，確認中電供電設備及供電正常。大廈電工正進行搶修，中電社區支援隊亦到場提供適切支援及協助。《星島頭條》正就事件向房屋署查詢。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
12小時前
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
影視圈
8小時前
小學校際七人足球賽意外爆紅 網上直播逾千人觀看 季軍球員身形成焦點
小學校際七人足球賽意外爆紅 網上直播逾千人觀看 季軍球員身形成焦點
社會
5小時前
01:29
領展停車場新年期間全單額外加收10元 司機：覺得唔合理
突發
3小時前
港鐵鑽石山站大叔夾車門 神力「排雲掌」勁力撐開 後續發展網民始料不及｜Juicy叮
港鐵鑽石山站大叔夾車門 神力「排雲掌」勁力撐開 後續發展網民始料不及｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影視圈
5小時前
90年代超級女神罕晒夫妻照 曾與金城武、吳奇隆捲三角戀 老公被傳是「空心老倌」身份成謎
90年代超級女神罕晒夫妻照 曾與金城武、吳奇隆捲三角戀 老公被傳是「空心老倌」身份成謎
影視圈
7小時前
除夕天氣︱過年着短袖？明日最高26度、新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
00:57
天氣︱過年着短袖？26.9℃平年廿八最高紀錄 明日新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
社會
6小時前