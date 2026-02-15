Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

領展停車場新年期間全單額外加收10元 司機：覺得唔合理

突發
更新時間：20:17 2026-02-15 HKT
發佈時間：20:17 2026-02-15 HKT

管理多個屋邨及街市停車場的領展，日前張貼通告，指特定泊車時段進場，將會全單收取額外10元，包括2月13至15日及20日的上午9時至晚上9時59分，以及2月16至19日凌晨零時至晚上11時59分，正值農曆新年前後。

雖然全單額外加收10元數目不算多，但不少司機均指不合理，何文田停車場的司機游先生說：「雖然十蚊數目係好少，但唔應該」，他指，這些舊屋邨多人回來拜年，一定多人泊車，領展竟然趁機加價，覺得不公道。

司機黃先生表示，停車場入口處豎了個牌，駛進停車場才知要額外加收10元：「新年期間加價，覺得唔合理。」

翻查資料，領展已非首次就特別時段加收泊車附加費，去年8月，紅磡邨停車場 、海富苑停車場及三聖邨停車場，在特別時段全單加收10元附加費。

領展發言人回覆《星島頭條》查詢時表示，為紓緩農曆新年期間停車場時租車位供應緊張的情況，並更有效管理車輛流量，領展於新春期間在旗下部分停車場實施額外收費。額外收費措施自去年3月底起於個別繁忙時段實施，領展會持續檢視相關措施的執行情況及實際需要，並適時作出評估。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
22小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
9小時前
除夕天氣︱過年着短袖？明日最高26度、新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
00:57
天氣︱過年着短袖？26.9℃平年廿八最高紀錄 明日新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
社會
4小時前
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
影視圈
6小時前
00:47
大阪道頓堀斬人案︱釀3死傷20歲疑兇被拘 中國駐大阪總領館：近期避免前往日本
即時國際
10小時前
趙希洛結婚丨母為前藝人梁小玲 趙希洛曾奪最佳女配角被封「御用癲婆」 離巢豪言不怕失TVB大靠山
趙希洛結婚丨母為前藝人梁小玲 趙希洛曾奪最佳女配角被封「御用癲婆」 離巢豪言不怕失TVB大靠山
影視圈
7小時前
港鐵鑽石山站大叔夾車門 神力「排雲掌」勁力撐開 後續發展網民始料不及｜Juicy叮
港鐵鑽石山站大叔夾車門 神力「排雲掌」勁力撐開 後續發展網民始料不及｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
01:15
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
10小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
2026-02-14 19:30 HKT