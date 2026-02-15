領展停車場新年期間全單額外加收10元 司機：覺得唔合理

管理多個屋邨及街市停車場的領展，日前張貼通告，指特定泊車時段進場，將會全單收取額外10元，包括2月13至15日及20日的上午9時至晚上9時59分，以及2月16至19日凌晨零時至晚上11時59分，正值農曆新年前後。

雖然全單額外加收10元數目不算多，但不少司機均指不合理，何文田停車場的司機游先生說：「雖然十蚊數目係好少，但唔應該」，他指，這些舊屋邨多人回來拜年，一定多人泊車，領展竟然趁機加價，覺得不公道。

司機黃先生表示，停車場入口處豎了個牌，駛進停車場才知要額外加收10元：「新年期間加價，覺得唔合理。」

翻查資料，領展已非首次就特別時段加收泊車附加費，去年8月，紅磡邨停車場 、海富苑停車場及三聖邨停車場，在特別時段全單加收10元附加費。

領展發言人回覆《星島頭條》查詢時表示，為紓緩農曆新年期間停車場時租車位供應緊張的情況，並更有效管理車輛流量，領展於新春期間在旗下部分停車場實施額外收費。額外收費措施自去年3月底起於個別繁忙時段實施，領展會持續檢視相關措施的執行情況及實際需要，並適時作出評估。