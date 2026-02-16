輔警系列｜正職守護動物 輔警處理案件有裨益：從中學習調查技巧 有助處理虐畜案

輔警隊人員來自各行各業，當中一員是任職愛護動物協會檢核部督察的曾嘉倫，他於4年前加入輔警隊，矢志通過警務工作貢獻社會。曾嘉倫接受《星島》專訪時表示，加入輔警隊不但能幫助市民，相關警務經驗對正職工作亦有裨益，「從中學習調查技巧，有助處理涉及虐待動物相關案件。」

記者 麥鍵瀧

柴灣分區軍裝巡邏小隊輔警曾嘉倫表示，加入輔警隊的契機源於新冠疫情肆虐期間，當時社會大部分活動停擺，因而開始思考如何增值自己，並尋找一份可以幫助他人、又與正職相輔相成的兼職，「愛護動物協會的工作經常要與警方合作，因此認為輔警隊相當適合。」

同時任職愛護動物協會督察及輔警警員的曾嘉倫，運用專業知識致力守護市民及動物的安全，雙重身份相得益彰。

作為愛協檢核部督察，除了負責動物救援行動，曾嘉倫亦會協助執法部門調查虐待動物案件，因此與警方經常保持密切合作，例如對有關案件提供專業建議、討論證物安排，以促進案件調查及檢控流程。去年大埔宏福苑大火，不少動物被困災場內，曾嘉倫也有到場協助拯救工作。另外，他亦會以愛協職員身份到警察學院，就殘酷對待動物案件向學警及見習督察分享工作經驗。最終他於2022年加入輔警隊，完成訓練後派駐柴灣分區服務至今。

曾嘉倫形容，正職與輔警工作有不少相似之處，例如兩者均需要與不同持份者合作，以及到各種複雜的環境工作，應對各類型挑戰。兩者的差別在於接觸對象有異，「處理動物案件比較『簡單直接』，著重拯救，確保牠們的安全，面對市民求助，則需要有更強的溝通技巧和同理心。」他坦言，工作中不時遇上不幸事件，若牽涉動物傷亡，縱使感到悲痛仍可以克制負面情緒，但當對象涉及到一個人，那份沉重的感覺則截然不同。

曾嘉倫以愛協職員身份到警察學院，就殘酷對待動物案件向學警及見習督察分享自身經驗。

保障市民安全固然是警察職責，動物同樣是他們守護的對象，從事警務工作經常遇到動物被車撞倒或虐待動物案件，曾嘉倫總會向同事提供專業意見並協助處理事件，當愛護動物協會與警方合作時，雙重身份更是相得益彰。與此同時，輔警工作亦對其正職有所裨益，例如能令他更有效地進行調查和搜證工作，以及了解更多舉證工作的要點。

曾嘉倫穿上輔警制服執勤期間，亦不時遇上需要拯救動物的案件，例如曾經接獲報案人求助，指其飼養的一隻家貓爬出20樓窗外危險位置，無法自行返回，當時他以輔警身份到場支援，眼見報案人情緒激動，他隨即向其解釋救援人員的工作，並安撫其情緒，同時利用以往拯救被困動物的經驗作出協助，最終愛協人員及消防員成功將貓隻救回屋內。他有感而發：「以往是我在前線拯救動物，警察在旁協助，今次對調角色，由我負責安撫事主。」

曾嘉倫指出，在關鍵時刻穩定事主情緒，有助避免動物受情緒波動影響而造成意外，「同一場景，不同身份，但同樣是為了拯救生命。」

曾嘉倫於2022年加入輔警隊，希望通過參與警務工作貢獻社會。

