Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警新春前夕新界北反交通違例 扣10非法改裝車

突發
更新時間：16:02 2026-02-15 HKT
發佈時間：16:02 2026-02-15 HKT

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊於農曆新年假期前（2月14日及15日）加強執法打擊交通違例事項，在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）的行動，重點打擊非法改裝、超速駕駛及其他相關罪行。行動期間，人員於屯門公路、深圳灣公路大橋、吐露港公路、大美督、鹿頸路及新娘潭路一帶截查約50輛懷疑涉及非法改裝的私家車及電單車。

經初步檢驗後，其中7輛私家車及3輛電單車懷疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉案車輛已被扣留於大欖涌車輛檢驗中心待進一步檢驗。此外，人員亦向另外20部涉事車輛發出欠妥車輛報告。人員亦偵測到約200輛車輛超速行駛，並將會向有關司機發出告票。人員亦就其他交通違例項共發出約100張定額罰款通知書。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
17小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
01:15
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
5小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
4小時前
新皇崗口岸傳七·一啟用慶回歸。小紅書@安安 Anna/豆豆愛抹茶
新皇崗口岸︱傳七·一啟用慶回歸 內地社媒現倒數照片
即時中國
7小時前
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
突發
4分鐘前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
21小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
2026-02-14 13:00 HKT
深圳好去處2026｜50大深圳一日遊推介！Minisoland開幕！最新商場/超市/飲茶/親子玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜50大深圳一日遊推介！Minisoland開幕！最新商場/超市/飲茶/親子玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
5小時前
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
奇聞趣事
21小時前