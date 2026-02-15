警新春前夕新界北反交通違例 扣10非法改裝車

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊於農曆新年假期前（2月14日及15日）加強執法打擊交通違例事項，在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）的行動，重點打擊非法改裝、超速駕駛及其他相關罪行。行動期間，人員於屯門公路、深圳灣公路大橋、吐露港公路、大美督、鹿頸路及新娘潭路一帶截查約50輛懷疑涉及非法改裝的私家車及電單車。



經初步檢驗後，其中7輛私家車及3輛電單車懷疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉案車輛已被扣留於大欖涌車輛檢驗中心待進一步檢驗。此外，人員亦向另外20部涉事車輛發出欠妥車輛報告。人員亦偵測到約200輛車輛超速行駛，並將會向有關司機發出告票。人員亦就其他交通違例項共發出約100張定額罰款通知書。