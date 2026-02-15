吉隆坡來港航機現「機艙老鼠」 另一航班乘客吸煙兼作不雅行為 2內地男被捕

警方表示，機場警區昨日（14日）接獲報案，指一名男乘客在一班由吉隆坡飛往香港的航班上，將手提行李放在座位上方的置物櫃，其後發現行李內有總值約2.5萬港元的外幣現金不翼而飛，懷疑被人盜去。

機場警區人員接報到場，經初步調查，拘捕一名35歲內地男子，他涉嫌盜竊正被扣留調查。案件交由機場警區刑事調查隊第一隊跟進。

另外，機場警區於同日接獲另一宗報案，指在一班由南非飛往香港的航班上，發現一名內地男乘客涉嫌在洗手間內吸煙，並且在機艙走廊上作出不雅行爲，引起其他乘客不安，影響機上秩序。

機場警區人員接報到場，經初步調查後，拘捕一名39歲的內地男子，他涉嫌兩度違反《航空保安條例》，已獲淮保釋候查。案件交由機場警區刑事調查隊第五隊跟進。