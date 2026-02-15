維園年宵內地男疑「打荷包」斷正 被逮獲對質爆金句：說普通話

維園年宵市場有扒手「搵食」。事發於昨日（14日）晚上9時許，網上流傳片段，顯示一名平頭裝男子懷疑在維園年宵市場「打荷包」，但他「斷正」被當場抓獲，並遭多人包圍。現場有人叫喊：「報警啊，報警呀！」又提醒市民：「大家小心銀包，有人偷嘢呀！」、「小心銀包手機，有人偷嘢呀！」

平頭男被捉着衣領不斷掙扎，聲稱：「無呀」，否認自己扒竊。惟黑西裝男子逮着他並質問：「我問你嘢你走咗去吖嘛，我係咪問你嘢走咗先？」未料平頭男突然爆出「金句」，要求西裝男：「說普通話！」西裝男登時大罵：「講XX母呀！呢度香港呀！你同差佬講普通話啦！」最後平頭男被帶到年宵一旁，等待警員到場處理。

網民紛紛留言大讚：「今次香港人好團結，好嘢」、「做得好」。也有網民揶揄平頭男子「表情都青咗喇」、「嚟香港偷嘢？你以為係大陸呀？」

案發於昨晚9時54分，警方接獲報案，指維園年宵市場一名26歲女子被偷銀包。人員到場經調查列作扒竊，帶走一名41歲姓張內地男子調查，案件交東區刑事調查隊第5隊跟進。