農曆新年前夕警西貢反「黑的」 拘7男女涉多收車資逾3倍

突發
更新時間：10:56 2026-02-15 HKT
發佈時間：10:56 2026-02-15 HKT

警方於過去兩日（13日及14日），在西貢郊野公園一帶展開代號為「駒始」的行動，打擊農曆新年前夕的士濫收車資的違法行為。期間人員「放蛇」喬裝內地遊客，發現有「黑的」司機收取超出逾3倍的車資，共拘捕6男1女，扣查7輛涉事的士。

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊潘俊豪於今早（15日）講述行動情況，指出由於涉案的司機警覺性相當高，警方在採取行動前，已派出便裝人員進行長時間觀察和部署，仔細記錄相關車牌和犯案手法。當時機成熟，警方派員喬裝乘客，並設置策略性路障，成功截獲7輛涉及濫收車資的的士，拘捕6男1女（年齡介乎40至71歲）。

消息稱，被捕人士涉濫收車資的對象主要是內地遊客，涉案的路程主要由西貢萬宜水庫東霸或西灣亨，前往西貢市中心，其中一宗則前往沙田。案中一般的車資應該為60元，但他們索價高達200元，即超資達3倍以上。消息稱，其中一名50歲被捕男司機，的士上藏有少量壯陽藥。7名被捕人涉嫌「濫收車資」、「企圖濫收車資」、「沒有展示的士計程錶指示器」、「沒有將的士司機證擺放在證件架上」，以及「管有第一類毒藥」等，涉案的7輛的士亦被扣留作進一步檢驗。

