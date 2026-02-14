寶福山骨灰被盜丨翁靜晶證已尋回劉家良骨灰：好激動 稍後將安排撒灰

《星島》今日（2月14日）獨家報導，警方成功尋回兩個於沙田寶福山被盜走的骨灰龕，其中一個屬於已故一代武打巨星劉家良師傅，另一個骨灰龕屬於已故著名電影出品人向華勝。及至今晚，翁靜晶亦在YouTube頻道《危險人物2.0》的直播中，證實已在今日情人節接回劉師傅骨灰，直言心情激動，稍後會安排海上撒灰，並捐出龕位出售所獲的款項。

翁靜晶在直播中講述事件，她指昨日下午5、6時左右接到寶福山通知，對方稱已尋回劉家良的骨灰，並問她何時可取骨灰，「真係好激動，我當時唔喺香港，即刻趕返嚟費時夜長夢多，我亦都即刻問返警方係咪有件咁嘅事」。據她了解，警方已尋回骨灰一段時間，但仍有綁匪未落網，所以未能告知整件事的來龍去脈，而她亦在今日到寶福山取回骨灰。

翁靜晶指傍晚到寶福山，職員問她想不想將劉家良的骨灰放回龕位，她第一刻的反應是「唔想擺」，「我再擺返落去，將來又被人偷過，咪得個『搞』字，而且而家過年，唔通拎返屋企咩」，惟她思前想後，最終決定將劉的骨灰拿回家，不放回龕位，並將龕位石碑及兩旁的洪拳口訣「剛柔逼直分定寸，提留運制定乾坤」拆下拿走。

將海上撒灰 劉家良龕位石碑放虛雲寺

對於可以尋獲劉家良的骨灰，她表示非常高興，又指原本已「打定輸數」，「無幾耐之前，警方話啲賊將骨灰埋喺地下，初時都以為當無咗，放低晒，點知最後都搵得返…成件事發生得好快，太多人通知，我連自己個女都未有時間通知」。

她指稍後會安排海上撒灰，將刻有十八般武藝的龕位石碑放在虛雲寺，並把15個龕位出售，所獲的款項捐給獨居長者，「我曾經講過，如果骨灰係搵返，我係必定會撒灰，唔會擺返係度，唔通擺喺度再俾你偷過？同埋唔好咁介懷啲骨灰擺係咩高檔地方，呢啲已經無需要」。

另外，翁靜晶又指向華勝的骨灰亦被尋獲，但寶福山創辦人馮成的骨灰則未知是否已經被尋回。最後她以「幹探」讚揚今次查案的警察，「香港咁大，你要搵返呢幾甖嘢，你估易搵呀？知道佢哋今次非常艱難先搵得返啲骨灰，真係唔容易」。

翁靜晶在過去的影片中透露，劉家良師傅的骨灰被盜後，「綁匪」向她勒索金額高達6000萬元，但她斬釘截鐵地表示拒付贖金，直言「6蚊都唔會畀，我唔會為呢件事畀一毫子嘅贖金」，認為妥協只會助長歪風，亦違背自己原則。

