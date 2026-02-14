Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

寶福山骨灰被盜丨翁靜晶證已尋回劉家良骨灰：好激動 稍後將安排撒灰

突發
更新時間：22:43 2026-02-14 HKT
發佈時間：22:43 2026-02-14 HKT

《星島》今日（2月14日）獨家報導，警方成功尋回兩個於沙田寶福山被盜走的骨灰龕，其中一個屬於已故一代武打巨星劉家良師傅，另一個骨灰龕屬於已故著名電影出品人向華勝。及至今晚，翁靜晶亦在YouTube頻道《危險人物2.0》的直播中，證實已在今日情人節接回劉師傅骨灰，直言心情激動，稍後會安排海上撒灰，並捐出龕位出售所獲的款項。

相關報道：寶福山骨灰被盜．星島獨家丨警成功尋回劉家良向華勝被盜骨灰 「綁匪」連環爆竊 部分家屬收勒索要求

翁靜晶在直播中講述事件，她指昨日下午5、6時左右接到寶福山通知，對方稱已尋回劉家良的骨灰，並問她何時可取骨灰，「真係好激動，我當時唔喺香港，即刻趕返嚟費時夜長夢多，我亦都即刻問返警方係咪有件咁嘅事」。據她了解，警方已尋回骨灰一段時間，但仍有綁匪未落網，所以未能告知整件事的來龍去脈，而她亦在今日到寶福山取回骨灰。

翁靜晶指傍晚到寶福山，職員問她想不想將劉家良的骨灰放回龕位，她第一刻的反應是「唔想擺」，「我再擺返落去，將來又被人偷過，咪得個『搞』字，而且而家過年，唔通拎返屋企咩」，惟她思前想後，最終決定將劉的骨灰拿回家，不放回龕位，並將龕位石碑及兩旁的洪拳口訣「剛柔逼直分定寸，提留運制定乾坤」拆下拿走。

將海上撒灰 劉家良龕位石碑放虛雲寺

對於可以尋獲劉家良的骨灰，她表示非常高興，又指原本已「打定輸數」，「無幾耐之前，警方話啲賊將骨灰埋喺地下，初時都以為當無咗，放低晒，點知最後都搵得返…成件事發生得好快，太多人通知，我連自己個女都未有時間通知」。

她指稍後會安排海上撒灰，將刻有十八般武藝的龕位石碑放在虛雲寺，並把15個龕位出售，所獲的款項捐給獨居長者，「我曾經講過，如果骨灰係搵返，我係必定會撒灰，唔會擺返係度，唔通擺喺度再俾你偷過？同埋唔好咁介懷啲骨灰擺係咩高檔地方，呢啲已經無需要」。

另外，翁靜晶又指向華勝的骨灰亦被尋獲，但寶福山創辦人馮成的骨灰則未知是否已經被尋回。最後她以「幹探」讚揚今次查案的警察，「香港咁大，你要搵返呢幾甖嘢，你估易搵呀？知道佢哋今次非常艱難先搵得返啲骨灰，真係唔容易」。

翁靜晶在過去的影片中透露，劉家良師傅的骨灰被盜後，「綁匪」向她勒索金額高達6000萬元，但她斬釘截鐵地表示拒付贖金，直言「6蚊都唔會畀，我唔會為呢件事畀一毫子嘅贖金」，認為妥協只會助長歪風，亦違背自己原則。

相關報道：寶福山骨灰被盜｜被索天價贖金 翁靜晶：6蚊都唔會畀

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
10小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
6小時前
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
影視圈
9小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
6小時前
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
奇聞趣事
6小時前
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 笑稱世事無絕對或開迷你騷
07:23
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 預告突擊入戲院謝票或開迷你騷
影視圈
6小時前
寶福山骨灰被盜丨翁靜晶證已尋回劉家良骨灰：好激動 稍後將安排撒灰
突發
3小時前
「病毒尿袋」詐騙橫行？插一下即偷錢偷資料 拔線繼續偷... 官方提醒4招防範
「病毒尿袋」詐騙橫行？插一下即偷錢偷資料 拔線繼續偷... 官方提醒4招防範
生活百科
13小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
12小時前
消息：警起回劉家良和向華勝骨灰 綁匪仍然在逃
02:00
寶福山骨灰被盜．星島獨家丨警成功尋回劉家良向華勝被盜骨灰 「綁匪」連環爆竊 部分家屬收勒索要求
突發
18小時前