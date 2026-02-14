年廿七出境高峰 市民趁長假出發外遊迎新歲 羅湖等口岸人頭湧湧

臨近農曆新年，多名市民出發到外地旅遊，不少航空公司的櫃位出現等候辦理登機手續的人龍有在港工作多年的內地人計劃回鄉過年探望家人，有港人趁機與家人到澳洲旅行，享受天倫之樂。至於陸路出行方面，羅湖口岸及高鐵西九龍站亦人頭湧湧，秩序大致正常。入境處預計今日（14日）至本月23日，約有1138萬人次包括香港居民及訪客，經各海、陸、空管制站進出香港，預計今日是陸路出境高峰期。

《星島頭條》今日到機場了解，見到多間航空公司的櫃位出現人龍，甚至有個別櫃位出現「打蛇餅」情況，不少市民一家大小，帶上行李箱及背包辦理登機手續，秩序大致良好。在港工作多年的胡小姐表示，自己已有多年沒有回鄉過年，遂決定今年回西安探親並預計留9日。她指西安物價低，過年可以放炮仗，而且四周張燈結彩，與香港的新年氣氛完全不同，「 好多年無返去，今次過年都係好唔容易，因為我全部屋企人都返西安過年。」

另外，港人黃太與丈夫及女兒一同前往澳洲，探望在當地生活的兒子，預計會逗留17日，順便慶祝農曆新年。她指當地的過年氣氛不及香港，而且物價較高，但可以與家人團聚，故沒有太多計較。至於市民葉先生亦與妻子遠赴澳洲布里斯班過農曆新年，並計劃在當地自駕遊9日，預計整個行程花費6萬港元。被問到為何不留港過年，他指二人平日生活忙碌，需要出外休息數天「充下電」，「你話香港點樣充到電？啲親戚朋友喺度虛假拜年，無乜意思，工作唔多唔少都有壓力，但都無辦法，唯有抽幾日假期去下」。

陸路各口岸開始出現回鄉人潮

陸路出行方面，各口岸早上開始出現回鄉人潮，羅湖口岸有市民帶同一家大細，拖着行李箱「一抽二褦」北上，秩序大致良好。至於高鐵西九龍站亦人頭湧湧，有乘客乘客提前到高鐵站，候車大堂內的座椅亦幾近坐滿。

入境處預料由今日至本月23 日，約有1138萬人次包括香港居民及訪客，經各海、陸、空管制站進出香港。預計今日是陸路出境高峰期，出境人次約636000，而入境高峰期為本月22日，入境人次約663000。

入境處表示，截至下午4時，本港各出入境管制站合計錄得超過68.7萬人次出入境，其中羅湖口岸處理逾11.8萬人次，為最繁忙口岸。整體出境人次約44萬，遠高於入境的24.7萬人次，當中香港居民佔超過37萬人次出境。